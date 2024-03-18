Атлетіко – Барселона – 0:3 – відео голів та огляд матчу
06:00 - Читать на русском
Атлетіко розгромно програв Барселоні у 29-му турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Жоау Феліш 38’
Фермін Лопес 65’
38’ Жоау Феліш
65’ Фермін Лопес
Жоау Феліш знову був безжальним до клубу, якому належить його контракт. У матчі першого кола португалець приніс Барсі перемогу, а цього разу відкрив рахунок з передачі Лєвандовскі.
Барселона розбила Атлетіко та обійшла Жирону – Лєвандовскі оформив 1+2, Хаві вилучили, Феліш забив своїм
Головним героєм зустрічі все ж став Роберт, який по перерві ще додав гол+пас. Поляк забив більярдним ударом, а потім ідеально навісив на голову Ферміну – 3:0.
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