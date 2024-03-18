Жоау Феліш знову був безжальним до клубу, якому належить його контракт. У матчі першого кола португалець приніс Барсі перемогу, а цього разу відкрив рахунок з передачі Лєвандовскі.

Барселона розбила Атлетіко та обійшла Жирону – Лєвандовскі оформив 1+2, Хаві вилучили, Феліш забив своїм

Головним героєм зустрічі все ж став Роберт, який по перерві ще додав гол+пас. Поляк забив більярдним ударом, а потім ідеально навісив на голову Ферміну – 3:0.