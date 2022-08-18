Форвард Атлетіко Жоау Феліш може бути впевненим у своїх перспективах в Мадриді.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що 22-річного португальця намагався купити Манчестер Юнайтед. Атлетіко нібито навіть відхилив пропозицію у 130 мільйонів євро.

Не допомогли й 130 мільйонів – Манчестер Юнайтед отримав подвійну відмову з Іспанії

Прес-служба "матрацників" навіть відреагувала на чутки навколо Жоау Феліша. У соцмережах Атлетіко опублікували фото одного з лідерів команди, а у описі лише одне слово – безцінний. Доволі лаконічно, але цілком зрозуміло, що малося на увазі.

Нагадаємо, Феліш перебрався в Атлетіко влітку 2019 року з Бенфіки за ті ж таки 130 млн. Форвард уже провів за команду Дієго Сімеоне 112 матчів, у яких забив 29 голів та віддав 18 асистів.

Миколенко у вогні після матчу АПЛ – створив 3 шанси забити, видав спритний трюк, але фанати знайшли заміну