Форвард Атлетико Жоау Фелиш может быть уверен в своих перспективах в Мадриде.

Накануне в СМИ появилась информация, что 22-летнего португальца пытался купить Манчестер Юнайтед. Атлетико якобы даже отверг предложение в 130 миллионов евро.

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Пресс-служба "матрасников" даже отреагировала на слухи вокруг Жоау Фелиша. В соцсетях Атлетико опубликовали фото одного из лидеров команды, а в описании только одно слово – бесценный. Довольно лаконично, но вполне понятно, что имелось ввиду.

Напомним, Фелиш перебрался в Атлетико летом 2019 года из Бенфики за те же 130 млн. Форвард уже провел за команду Диего Симеоне 112 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 18 ассистов.

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