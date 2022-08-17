Манчестер Юнайтед зробив пропозицію Атлетіко щодо Жоау Феліша в розмірі 130 мільйонів євро. Мадридський клуб відповів відмовою та вказав на клаусулу (350 млн), яка прописана в контракті португальця, інформує AS.

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Атлетіко планує будувати команду навколо Феліша, тому не хоче відпускати навіть за вигідну компенсацію. Жоау три роки тому перейшов з Бенфіки в Атлетіко за ті ж 130 млн, але лідером "матрацників" поки що не став.

Цим невдачі Манчестер Юнайтед не обмежуються. "Червоні дияволи" хотіли підписати Обамеянга, однак габонець навідріз відмовився переїжджати на Олд Траффорд. Якщо форвард і покине Барселону, то тільки заради Челсі, повідомляє Метт Лоу.