Менеджмент мадридського Атлетіко розпочав роботу над комплектацією команди в новому сезоні. Стали відомі потенційні трансфери на вихід.

"Матрацники" готові відпустити 5-6 виконавців у літнє трансферне вікно, повідомляє Cadena SER.

Атлетіко втратив ще одного нападника

Атлетіко, зокрема, вислухає пропозиції щодо центрбека Хосе Хіменеса та центрхава Сауля Ньїгеса. Крім того, тренерський штаб мадридців не розраховує на оборонця Шіме Врсалько та півзахисників Лукаса Торрейру та Вітоло. Окрема історія – орендований у Ліона форвард Мусса Дембеле. Боси Атлетіко хочуть оцінити його внесок у гру команди на фініші сезону та вже тоді ухвалити остаточне рішення.

До слова, "матрацники" зараз лідирують у Ла Лізі, маючи в активі 67 очок. Сусіди з Реала мають 66 пунктів, а Барселона – 65 балів.

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