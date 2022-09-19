"У нас була перевага у два м'ячі, ми добре захищалися. У другому таймі нашим діям не вистачало ефективності, не було бажання піти вперед і завдати супернику шкоди. Наша команда зіграла чудово в деяких аспектах, і Вальверде теж себе проявив. Він здатний грати вінгера, при цьому встигаючи допомагати півзахисникам. Він дуже важливий для нас з точки зору тактичної гнучкості.

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Так, ми захищалися низьким блоком і ми до цього звикли. Ми нівелювали небезпеку від Грізманна чи Жоау Феліша, низький блок дозволяв нам добре їх контролювати. Якщо Сімеоне каже, що ми добре захищалися в низькому блоці, я маю подякувати, це комплімент.

Ми побачили, що команда дуже конкурентоспроможна без Каріма – найважливішого гравця Реала. Є речі, які можна покращити, це нормально, але реальність така, що я не можу вимагати більшого від цієї команди. Ми виграли усі матчі, я дуже щасливий і пишаюся тим, що треную цих гравців.

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Я вважаю Атлетіко дуже хорошою командою, там багато майстрів. У нього виникли проблеми на старті сезону, але він боротиметься за титул до кінця. Наразі нічого ще не вирішено. Ми почали сезон добре, вони – гірше, але все може змінитися. Барселона йде дуже добре, ми йдемо дуже добре, Атлетіко нам програв. Цей сезон дуже дивний, не знаєш, що може статися після чемпіонату світу, те, що сталося з Атлетіко, може статися і з нами. Зараз це більш конкурентна ліга", – цитує Анчелотті Marca.