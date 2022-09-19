Реал продовжив ідеальну серію в чемпіонаті Іспанії, обігравши Атлетіко в матчі 6-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Атлетіко – Реал на Футбол 24.

Атлетіко гостріше розпочав матч, але Реал на 18 хвилині звів усі ці спроби нанівець – Чуамені закинув м'яч до штрафного, а Родріго в дотик прошив Облака. "Матрацники" продовжили атакувати, зокрема, Грізманн завдавав класного удару з-за меж штрафного, але Реал перед перервою забив удруге – Вінісіус прорвався у штрафний та пробив у стійку, а Вальверде добив м'яч у ворота.

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Атлетіко все ж зумів відігратись, але аж на 83 хвилині – Ермосо спиною замкнув подачу з кутового. Під завісу зустрічі Маріо примудрився отримати дві жовті та залишити "матрацників" у меншості, що допомогло Реалу довести гру до перемоги.