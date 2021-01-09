Команди з Мадрида та Більбао постраждали через несприятливі погодні умови в Іспанії.

Центральний матч 18-го туру Прімери між Атлетіко та Атлетіком офіційно перенесений, інформує Twitter "левів". Причиною став жахливий снігопад, який останніми днями вирує в Іспанії.

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Раніше літак Атлетіка не зміг приземлитись в Мадриді через снігову бурю, а тому змушений був повернутись у Більбао. Клуб звернувся до Ла Ліги про перенесення матчу, на що та відповіла згодою.

До слова, за інформацією Marca, ймовірною датою проведення двобою називають 10 березня.

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