Атлетіко – Атлетік: матч офіційно перенесений через жахливий снігопад
Команди з Мадрида та Більбао постраждали через несприятливі погодні умови в Іспанії.
Центральний матч 18-го туру Прімери між Атлетіко та Атлетіком офіційно перенесений, інформує Twitter "левів". Причиною став жахливий снігопад, який останніми днями вирує в Іспанії.
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Раніше літак Атлетіка не зміг приземлитись в Мадриді через снігову бурю, а тому змушений був повернутись у Більбао. Клуб звернувся до Ла Ліги про перенесення матчу, на що та відповіла згодою.
До слова, за інформацією Marca, ймовірною датою проведення двобою називають 10 березня.
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