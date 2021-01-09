Команды из Мадрида и Бильбао пострадали из-за неблагоприятных погодных условий в Испании.

Центральный матч 18-го тура Примеры между Атлетико и Атлетиком официально перенесен, информирует Twitter "львов". Причиной стал ужасный снегопад, который в последние дни бушует в Испании.

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Ранее самолет Атлетика не смог приземлиться в Мадриде из-за снежной бури, а потому вынужден был вернуться в Бильбао. Клуб обратился к Ла Лиге о переносе матча, на что та ответила согласием.

К слову, по информации Marca, вероятной датой проведения поединка называют 10 марта.

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