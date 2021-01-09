Реал із серйозною затримкою приземлився в Памплоні, де запланована зустріч з Осасуною. До цього команда Зідана на понад 4 години застрягла в аеропорту Мадрида, повідомляє Marca.

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Причиною такої затримки були погодні умови – злітно-посадкова смуга замерзла, а тому літак зміг вирушити лише о 22:30 за місцевим часом. Цікаво, що в Памплоні очікується сильний снігопад, а тому Осасуна заздалегідь залучила додаткових працівників для прибирання поля у разі потреби.

Зустріч між Реалом та Осасуною (друге та передостаннє місця в таблиці відповідно) розпочнеться сьогодні, 9 січня, о 22:00.

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