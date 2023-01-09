Осасуна не змогла перервати безвиграшну серію, але уникнула поразки від Атлетіка в Більбао (0:0). Звіт читайте на "Футбол 24".

Програму 16-го туру Ла Ліги закривав поєдинок у Більбао, де Атлетік приймав Осасуну. У випадку перемоги баски наздогнали б Бетіс, який перебував у зоні ЛЧ. Памплонці ж могли наблизитись до топ-4 на відстань у два очки, та ще й перервали б 2-матчеву серію поразок.

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Нічия нікого не влаштовувала. Принаймні, до стартового свистка. По ходу ж гри гості явно були готові погодитись на "нулі", адже Атлетік домінував. Команда Ернесто Вальверде володіла м'ячем 59% часу та вела за ударами з рахунком 17:3.

Щоправда, із загостренням все виходило не так круто. Перспективних моментів вистачало, але дійсно гольових епізодів було обмаль. Показово, що господарі не награли навіть на один очікуваний гол. Наваррці могли покарати за це на 90-й хвилині, коли Мануель Санчес вивалився віч-на-віч – на щастя для басків, Сімон вчасно вийшов з воріт і вибив м'яч.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Атлетік з 26 очками залишився на сьомій позиції в турнірній таблиці. Осасуна, набравши 24 залікових бали, піднявся на восьму сходинку.

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