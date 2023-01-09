Колишній форвард львівських Карпат та київського Динамо на Новий рік перебрався з Кадіса в Ла-Корунью. Перес не просто проміняв Ла Лігу на Сегунду, а навіть сам оплатив половину трансферу в Депортіво.

"Один з найдивовижніших трансферів Іспанії": ексзірка Карпат відмовився від грошей і Прімери, щоб відродити рідний клуб

Вже у першому матчі за "біло-блакитних" Лукас продемонстрував, що не дарма стільки зробив для переходу. 34-річний іспанець організував розгромну перемогу над Уніоністасом (3:0). Лукас оформив дубль та заробив пенальті. Проте право пробити з 11 метрів Перес віддав Альберто Кілесу, який бореться за перемогу в рейтингу найкращих бомбардирів ліги.

Завдяки цій перемозі Депортіво закріпився на четвертому місці турнірної таблиці Сегунди. Відставання до першого місця, яке дає пряму путівку в еліту, становить лише 4 очки.