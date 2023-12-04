Аталанта після 3-матчевої безвиграшної серії опустилася в середину таблиці, однак всього одна перемога повернула б "Богиню" в боротьбу за топ-4. Торіно, який тримався у шести очках від зони вильоту, здавався зручним суперником для виконання цього завдання – втім, поєдинок у Турині пішов не за сценарієм бергамасків. М'яко кажучи.

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У першому таймі Аталанта провела п'ять ударів, з яких тільки один пройшов з меж штрафного (із самої лінії), а два було заблоковано. Сумарна гострота цих пострілів потягнула на мізерні 0,24 очікуваних голи. По перерві ж "Богиня" взагалі забула про атаки до 80-ї хвилини, коли було проведено шостий удар – найбільш небезпечний. Свіжий Пашаліч підтримав контратаку, хитнув захисника на лінії півкола й пробив у лівий нижній (Мілінковіч-Савіч парирував).

До того часу гості горіли з рахунком 0:2. Торіно відкрив рахунок на 22-й хвилині внаслідок вривання Влашіча з глибини на лівий край штрафного. Нікола прийняв проникний пас і покотив вздовж воріт на Сапату, а той другим дотиком прошив Муссо – 1:0!

Це був 6-й гол Дувана у ворота колишнього клубу, причому він відзначився у п'яти з шести останніх матчів проти Аталанти в Серії А. Частіше колумбієць забиває тільки Сассуоло (9 голів).

На 55-й же хвилині туринці заробили пенальті. Його заробив Бонджорно, який намагався замкнути подачу з кутового. Скальвіні відверто схопив його за футболку, що не залишилось без уваги VAR. Санабрія впевнено реалізував 11-метровий – 2:0!

Наприкінці зустрічі Аталанта провела атаки. Міранчук пробивав з гострого кута, (голкіпер парирував), а Хатебур з дистанції вистрілив повз дальню стійку. Сапата ж на останній хвилині покарав за марнотратство, відкрившись у штрафному й пробивши повз Муссо в лівий нижній – 3:0. Влашіч віддав другий асист.

Внаслідок цієї перемоги підопічні Івана Юріча набрали 19 очок, піднявшись на десяту позицію – звідти до зони Ліги конференцій всього три залікових бали. Аталанта не змогла повернутись у боротьбу за ЛЧ, відстаючи від топ-4 на чотири очки. Бергамаски залишились восьмими з 20 пунктами в активі.

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