Аталанта після 3-матчевої безвиграшної серії опустилася до середини таблиці, однак лише одна перемога повернула б "Богиню" в боротьбу за топ-4. Торіно, що тримався за шість очок від зони вильоту, здавався зручним суперником для виконання цього завдання – втім, поєдинок у Турині пішов не за сценарієм бергамасків. М'яко кажучи.

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У першому таймі "Аталанта" провела п'ять ударів, з яких тільки один пройшов з меж штрафного (з самої лінії), а два були заблоковані. Сумарна гострота цих пострілів потягнула на мізерні 0,24 очікуваних гола. Після перерви ж "Богиня" взагалі забула про атаки аж до 80-ї хвилини, коли було здійснено шостий удар – найнебезпечніший. Свіжий Пашаліч підтримав контратаку, хитнув захисника на лінії півкола і пробив у лівий нижній (Мілінкович-Савич парирував).

На той час гості горіли з рахунком 0:2. Торіно відкрив рахунок на 22-й хвилині внаслідок вриву Влашича з глибини на лівий край штрафного. Нікола прийняв проникаючий пас і покотив уздовж воріт на Сапату, а той другим дотиком прошив Муссо – 1:0!

Це був 6-й гол Дувана у ворота колишнього клубу, причому він відзначився в п'яти з шести останніх матчів проти Аталанти. Частіше колумбієць забиває тільки Сассуоло (9 голів).

На 55-й же хвилині туринці заробили пенальті. Його заробив Бонджорно, який намагався замкнути подачу з кутового. Скальвіні відверто схопив його за футболку, що не залишилося поза увагою VAR. Санабрія впевнено реалізував 11-метровий – 2:0!

Наприкінці зустрічі Аталанта провела атаки. Міранчук пробивав із гострого кута, (голкіпер парирував), а Хатебур із дистанції вистрілив повз дальню штангу. Сапата ж на останній хвилині покарав за марнотратство, відкрившись у штрафному майданчику і пробивши повз Муссо в лівий нижній – 3:0. Влашич віддав другий асист.

Унаслідок цієї перемоги підопічні Івана Юрича набрали 19 очок, піднявшись на десяту позицію – звідти до зони Ліги конференцій лише три залікові бали. Аталанта не змогла повернутися в боротьбу за ЛЧ, відстаючи від топ-4 на чотири очки. Бергамаскі залишилися восьмими з 20 пунктами в активі.

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