Контракт італійця з Торіно завершується вже влітку 2022 року, а сам Белотті має намір перебратись до Мілана, повідомляє Calciomercato.

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Андреа також мав пропозиції від Ньюкасла та Аль-Хіляля – обидва клуби пропонували зарплату в розмірі 7-8 млн євро на рік, проте він відхилив обидва варіанти.

До слова, Белотті провів за Торіно 10 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист. Влітку 2021 року нападник став чемпіоном Європи у складі збірної Італії.

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