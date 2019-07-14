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Аталанта – явний фаворит у боротьбі за Маліновського, але також є інші клуби, – генеральний директор Генка

10:04 829 Читать на русском
Аталанта – явний фаворит у боротьбі за Маліновського, але також є інші клуби, – генеральний директор Генка
Руслан Маліновський / Getty images

Генеральний директор Генка Ерік Геріц розповів про ситуацію з потенційним трансфером Руслана Маліновського.

"Ми працюємо над досягненням угоди. Питання може бути вирішене вже в ці вихідні або в найближчі дні. Маліновським цікавляться різні клуби: як в Італії, так і в інших країнах. Якщо говорити про Серію А, то Аталанта явний фаворит.

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Ми шукаємо рішення, яке задовольнить нас, гравця і потенційного покупця. Однак я повторюю, що є не тільки Сампдорія і Аталанта.

Переговори позитивні: як з Аталантою, так і з іншими командами. Поки ніяких коментарів щодо деталей трансферу, але я впевнений, що скоро це стане відомим", – цитує Геріца La Gazzetta dello Sport.

Маліновський має два варіанти в Італії, а Генк уже знайшов йому заміну – перешкоджає трансферу лише нове законодавство

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Теги
Трансфери Головне Генк Генк Аталанта Аталанта Українці за кордоном Руслан Маліновський Руслан Маліновський Бельгія
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