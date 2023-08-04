Інтер запропонував за нападника Вест Хема Джанлуку Скамакку 24 мільйони євро + 4 млн євро у вигляді бонусів, але лондонський клуб незадоволений цією пропозицією. Про це інформує Gazzetta dello Sport. Згідно з джерелом, у перегони за гравця вклинилася Аталанта.

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"Богиня" готова заплатити Вест Хему 30 млн євро + відсоток від майбутнього перепродажу. Бергамаски можуть собі дозволити витратити таку суму після продажу Расмуса Хьойлунда в Манчестер Юнайтед.

Повідомляється, що сам Скамакка волів би перейти в Інтер і виступати в Лізі чемпіонів.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд