Мілан підходив до поєдинку з 3 поспіль поразками, натомість Торіно за цей відрізок набрав солідні 7 очок. "Россонері" мали додаткову мотивацію, адже це був 3000 матч клубу в рамках Серії А. Раніше такого ювілею досягли лише 3 команди – Інтер, Рома та Ювентус.

Перший тайм не показував жодних ознак "одужання" команди Піолі. Мілан вкотре примітивно діяв у нападі і за 45 хвилин лише раз влучив у площину. Щоправда, Торіно виглядав так само. За всю половину згадалася лише неточна спроба Санабрії з-за меж карного майданчика. Рахунок 0:0 був абсолютно логічним підсумком таких зусиль обох команд.

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По перерві Мілан нарешті прокинувся. Локомотивом атак господарів виступив Олів'є Жиру. Ветеран ідеальною передачею організував момент для Леау, а потім пробивав сам – в обох випадках Мілінковіч-Савіч рятував Торіно. Втім, на 62-й хвилині серб виявився безсилим проти французької зв'язки суперника. Тео Ернандес виконав чудовий крос на голову Жиру, а той чітко пробив у дальній кут – 1:0.

Незабаром на ворота вивалився сам Тео, проте схибив. Мілан нарешті показав хоч частку чемпіонського футболу і здобув першу перемогу за місяць. Вона стала 1458-ою за весь час виступів у Серії А. Підопічні Піолі піднялися на третю сходинку, хоча до кінця туру їх можуть посунути відразу 3 команди. Торіно безтурботно залишається на сьомому місці – єврокубки "бикам" не світять, але й думати про виліт не треба.

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