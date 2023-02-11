У суботу у 22-му турі чемпіонату Італії відбулось три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 22-й тур

Емполі – Спеція – 2:2

Голи: Камб'ягі, 71, Віньято, 90+4 – Верде, 25 (п), 31

Вилучення: Парізі, 21 (Емполі, червона картка) – Еспозіто, 49 (Спеція, друга жовта картка)

Лечче – Рома – 1:1

Голи: Ібаньєс, 7 (аг.) – Дибала, 17 (п.)

Лаціо – Аталанта – початок матчу о 21:45

Екс-тренер Шевченка потрапив до реанімації – він травмував голову вдома

У першому матчі дня Емполі оформив камбек зі Спецією. Господарі залишились у меншості вже в середині тайму (Парізі заробив пряму червону картку), чим вдало скористався суперник – Верде протягом 6 хвилин забив з пенальті і з гри. По перерві арбітр вирівняв склади, показавши Еспозіто другий "гірчичник". Емполі додав, бомбардуючи ворота суперника. Зрештою, Камб'ягі один гол відквитав, але Спеція мужньо трималась. Трагедія сталась на 4 (!) доданій хвилині, коли Віньято зумів зрівняти і врятувати команду від поразки. До слова, український півзахисник Віктор Коваленко участі у матчі не брав – він продовжує заліковувати травму.

Рома втратила очки у матчі з Лечче. Вже на 7-й хвилині Ібаньєс записав собі у пасив автогол – після навісу у штрафний, він намагався вибити м'яч подалі, натомість спрямував його у власні ворота. Не минуло і 10 хвилин, як "вовки" відігрались. Стрефецца зіграв рукою у власному штрафному, арбітр призначив пенальті, який чітко реалізував Дибала. Рома мала не одину можливість вийти вперед, але захист Лечче зробив все, аби не втратити нічию. Як наслідок, Рома зрівнялась за очками з Міланом і піднялась на третю сходинку турнірної таблиці.

До слова, на останні хвилині Моурінью випустив Вейналдума. Орендований у ПСЖ півзахисник зіграв вперше за півроку після важкого перелому ноги.

Мілан перервав ганебну серію і повернувся в зону ЛЧ – Торіно не зміг зіпсувати великий ювілей "россонері"