Рома і Лаціо зіграли дербі Вічного міста в 30-му турі Серії А (3:0). Рахунок і огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Дербі делла Капітале стартувало о 19:00 за Києвом. Команди є сусідами в турнірній таблиці. На момент початку гри Лаціо йшов 5-м (49 очок), а Рома відставала на 1 бал. Римські клуби ще мріють про путівку в ЛЧ, але Ювентус відірвався на 10 і 11 балів відповідно, тому поразка в дербі означала фактичний крах сподівань на топ-4. Матч першого кола, до слова, завершився перемогою Лаціо 3:2.

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Перед стартом поєдинку капітани команд – Чіро Іммобіле та Лоренцо Пеллегріні – продемонстрували спеціальну футболку на знак підтримки України.

Франческо Тотті знімав на iPhone перфоманс Курва Суд, а буквально за кілька миттєвостей Імператор, гравці та тіфозі "джалороссі" вже шаленіли, святкуючи забитий гол. Лоренцо Пеллегріні прямим ударом з кутового влучив у поперечину, а Таммі Абрахам коліном заштовхав м'яч у ворота Стракоші. 1:0 на користь Роми вже на першій хвилині – ідеальний старт для команди Жозе Моурінью! Йшла 56-та секунда – найшвидший гол в дербі в історії Роми.

Такий старт явно не входив у плани команди Мауріціо Саррі. "Орли" у перші хвилини виглядали відверто блідо, а от Пеллегріні міг подвоїти перевагу Роми. Стракоша парирував удар капітана "вовків" у ближній кут.

Іммобіле класно обробив м'яч у штрафному "джалороссі" та впав після контакту з Ібаньєсом. Массіміліано Ірраті не дав пенальті. Рома організувала зустрічну атаку, яка завершилася голом. Мхітарян віддав на Карсдорпа, Рік прострілив на Абрахама, а той з меж воротарського в акробатичному стрибку розстріляв порожні ворота. Чудова атака "вовків", дубль англійця і 2:0.

Рома пішла добивати жалюгідний Лаціо, який геть розвалився. Молодий Нікола Залевскі вийшов віч-на-віч із Стракошею під гострим кутом, але не зміг переграти албанського кіпера. Зрештою, на 40-й хвилині рахунок так став 3:0. Лоренцо Пеллегріні фантастичним ударом зі штрафного вразив ближню дев'ятку. Тотті на трибунах не приховував задоволення – Франческо свого часу забив чимало схожих шедеврів.

До перерви Мхітарян ще й у поперечину влучив. Команда Моурінью знищила суперника в першому таймі – можливо, і сам португалець не чекав такої надупевненої гри від своїх підопічних. Найкращий тайм Роми під керівництвом "Особливого".

Другий тайм дещо активніше розпочав Лаціо. Не обійшлося і без традиційних для дербі сутичок – Манчіні ліктем відмахнувся від суперника, отримавши заслужену жовту. Абрахам міг оформити хет-трик, але не влучив у ворота із вбивчої позиції. Класно обробив м'яч Таммі після пасу з глибини, однак пробити Стракошу не зміг.

Поступово темп гри впав, що влаштовувало Рому. "Джалороссі" своє завдання виконали в першому таймі, тому нікуди не поспішали. А от команда Саррі так і не змогла награти бодай на гол престижу. Безапеляційне фіаско "б'янкочелесті".

Рома взяла реванш у Лаціо за поразку в першому колі та обійшла одвічних суперників у турнірній таблиці. У "вовків" тепер 51 очко і 5 позиція. Лаціо опустився на 6 місце – 49 пунктів.