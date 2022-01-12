Скандальна перемога без Маліновського – відеоогляд матчу Аталанта – Венеція – 2:0
21:20 - Читать на русском
Аталанта обіграла Венецію в 1/8 фіналу Кубка Італії 2021/22. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".
завершено
Кубок Італії, 1/8 фіналу
Аталанта – Венеція – 2:0
Голи: Мурієль, 12, Меле
Аталанта скандально вибила Венецію з Кубка Італії
Руслан Маліновський був змушений пропустити звітну зустріч через перебір жовтих. І без українця Аталанта впоралася. Щоправда, сьогодні бергамаскам допомагав арбітр. Спочатку був зарахований сумнівний гол Мурієля, а потім скасоване взяття воріт Аталанти. В обох випадках питання щодо офсайду.
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