Аталанта обіграла Венецію в 1/8 фіналу Кубка Італії 2021/22. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Кубок Італії, 1/8 фіналу

Аталанта – Венеція – 2:0

Голи: Мурієль, 12, Меле

Аталанта скандально вибила Венецію з Кубка Італії

Руслан Маліновський був змушений пропустити звітну зустріч через перебір жовтих. І без українця Аталанта впоралася. Щоправда, сьогодні бергамаскам допомагав арбітр. Спочатку був зарахований сумнівний гол Мурієля, а потім скасоване взяття воріт Аталанти. В обох випадках питання щодо офсайду.