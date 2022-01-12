Кубок Италии, 1/8 финала

Аталанта – Венеция – 2:0

Голы: Муриэль, 12, Меле

Аталанта скандально выбила Венецию из Кубка Италии

Руслан Малиновский был вынужден пропустить отчетную встречу из-за перебора желтых. И без украинца Аталанта справилась. Правда, сегодня бергамаскам помогал арбитр. Сначала был засчитан сомнительный гол Муриэля, а затем отменено взятие ворот Аталанты. В обоих случаях вопрос по офсайду.