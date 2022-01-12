Скандальная победа без Малиновского – видеообзор матча Аталанта – Венеция – 2:0
21:20 - Читати українською
Аталанта победила Венецию в 1/8 финала Кубка Италии 2021/22. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
завершено
Кубок Италии, 1/8 финала
Аталанта – Венеция – 2:0
Голы: Муриэль, 12, Меле
Аталанта скандально выбила Венецию из Кубка Италии
Руслан Малиновский был вынужден пропустить отчетную встречу из-за перебора желтых. И без украинца Аталанта справилась. Правда, сегодня бергамаскам помогал арбитр. Сначала был засчитан сомнительный гол Муриэля, а затем отменено взятие ворот Аталанты. В обоих случаях вопрос по офсайду.
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