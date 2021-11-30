Де дивитись матч Аталанта – Венеція онлайн? Гру показує MEGOGO Футбол Перший. Руслан Маліновський вперше за 3 поєдинки не виходить у стартовому складі, а починає в запасі – звична ротація. Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Венеція на "Футбол 24", стартує о 19:30. Бергамаски утримують місце в топ-4, що дає право кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. "Крилаті леви" – на безпечній відстані від зони вильоту. "Богиня" набрала пристойну форму, вигравши 3 поєдинки поспіль у Серії А, а востаннє програвала ще в Манчестері. Утім команда Гасперіні вже неодноразово губила "свої" очки в дуелях з на папері слабшими командами.

Ювентус – Аталанта: кінець 32-річного прокляття, Маліновський не вразив, а туринцям не позаздриш