Где смотреть матч Аталанта – Венеция онлайн? Игру показывает MEGOGO Футбол Первый. Руслан Малиновский впервые за 3 поединка не выходит в стартовом составе, а начинает в запасе – привычная ротация. Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Венеция на "Футбол 24", стартует в 19:30. Бергамаски удерживают место в топ-4, позволяющее квалифицироваться в Лигу чемпионов. "Крылатые львы" – на безопасном расстоянии от зоны вылета. "Богиня" набрала приличную форму, выиграв 3 поединка подряд в Серии А, а последний раз проигрывала еще в Манчестере. Впрочем, команда Гасперини уже неоднократно теряла "свои" очки в дуэлях против на бумаге более слабых команд.

Ювентус – Аталанта: конец 32-летнего проклятия, Малиновский не впечатлил, а туринцам не позавидуешь