Интер победил Кальяри и возглавил турнирную таблицу, Сассуоло разгромил Сампдорию: 2-й тур Серии А, матчи воскресенья

В рамках 2-го тура итальянского первенства не обошлось без сенсаций. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2019/20, 2-й тур

Дженоа – Фиорентина – 2:1

Голы: Сапата, 11, Куаме, 65 – Пульгар, 75 (п.)

Кальяри – Интер – 1:2

Голы: Жоау, 50 – Мартинес, 29, Лукаку, 72 (п.)

Лечче – Верона – 0:1

Голы: Пессина, 81

Сассуоло – Сампдория – 4:1

Голы: Берарди, 29, 36, 43, Траоре, 47 – Квальярелла, 67 (п.)

Удинезе – Парма – 1:3

Голы: Лазанья, 17 – Жервинью, 43, Гаджиоло, 59, Инглезе, 75

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Второй тур Серии А в воскресенье завершали одновременно шесть поединков. Дженоа, после ничьей в первом туре, стремилась одержать победу. И уже к 11-й минуте вышла вперед: Сапата высоко выпрыгнув отправил мяч в нижний угол ворот. Во втором тайме Кристиан Куами увеличил преимущество своей команды, а на 76-й минуте Эрик Пульгар с пенальти один мяч отыграл.

Интер приехал в гости к Кальяри. Первый тайм дался "черно-синим" достаточно трудно, однако им удалось на 25-й минуте расписаться в воротах соперника – Лаутаро Мартинес после передачи Стефано Сенси головой с близкого расстояния попал в левый угол ворот. В начале второго тайма Жоао Педро счет сравнял. А на 72-й минуте Лукаку с пенальти установил окончательный счет в матче.

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Поединок между Лечче и Вероной уверенно приближался к нулевой ничьей, однако в конце матча Маттео Пессина метким выстрелом оформил для Вероны победу. Наш Евгений Шахов вышел в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте.

Сассуоло, не особо превосходя соперника, умудрился еще в первом тайме забить в ворота Сампдории три сухих гола – хет-триком отметился Берарди. Хамед Траоре в начале второго тайма довел счет до разгромного. Несколько подсластил Сампдории поражение одиннадцатиметровый, который четко реализовал Квальярелла.

Удинезе и Парма в первой половине встречи обменялись голами: на 17-й минуте отличился Кевин Лазанья, а на 43-й Жервиньо счет сравнял. А во втором тайме усилиями Рикардо Гаджиоло и Роберто Инглезе гости довели матч до победного.

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