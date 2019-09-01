Рома вистояла у матчі з Лаціо – Фонсека знову не переміг

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Зоря завдяки неймовірному камбеку вирвала нічию у Динамо
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Арсенал розписав яскраву нічию з Тоттенхемом – 4 голи та інтенсивний футбол у дербіАнглія — 20:24 990
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