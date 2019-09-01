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Рома вистояла у матчі з Лаціо – Фонсека знову не переміг

21:13 355 Читать на русском
Рома вистояла у матчі з Лаціо – Фонсека знову не переміг
Рома – Лаціо – 1:1 / ФК Лаціо

Римський Лаціо не зміг дотиснути Рому у матчі 2 туру Серії А.

Італія. Серія А, 2 тур

Лаціо – Рома – 1:1

Голи: Альберто Ромеро, 58 – Коларов, 17 (пен.)

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Рома та Лаціо зустрілись у Дербі делла Капітале вже у матчі 2 туру Серії А. Вже на старті "вовки" заробили пенальті, який виконав ветеран Александр Коларов. Після цього Лаціо почав активно тиснути на ворота Пау Лопеса, але не зміг вразити ворота найпринциповішого суперника.

По перерві Альберто Ромеро все ж зумів зрівняти рахунок, скориставшись позиційною помилкою "вовків". Після цього Лаціо змарнував чимало епізодів і зіграв внічию у матчі, який мав вигравати.

Рома після 2 турів має 2 очки, Лаціо набрав 4 пункти.

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