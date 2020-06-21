Надпотужне повернення Маліновського і компанії у відеоогляді матчу Аталанта – Сассуоло – 4:1

Аталанта перемогла Сассуоло в рамках 25-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – Сассуоло.

Команда Гасперіні зім'яла суперника ще в першому таймі. Джімшиті розпочав побиття, його підтримав Сапата, а згодом нерви не витримали й у захисника Сассуоло Бурабії – автогол.

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Аталанта згадала про економію енергії, провівши другу половину значно скромніше. Мотивацію для дубля зберіг лише Сапата, потім почалися заміни – Руслан Маліновський отримав шанс на 70 хвилині. Втім, бергамаски заспокоїлись остаточно і навіть дозволили супернику відквитати один гол.