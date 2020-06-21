Надпотужне повернення Маліновського і компанії у відеоогляді матчу Аталанта – Сассуоло – 4:1

Україна — 00:55 134
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Реал Мадрид зі скандалом переміг Реал Сосьєдад – "вершкові" обійшли Барселону й очолили турнірну таблицю Ла Ліги
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Реал Сосьєдад – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу, в якому "бланкос" можуть повернути лідерство Ла ЛігиІспанія — 21 черв 357
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Ліверпуль зіграв унічию з Евертоном – команда Клоппа втретє у сезоні втратила очки та відклала оформлення чемпіонстваАнглія — 21 черв 829
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Аталанта розгромила Сассуоло – Маліновський і Ко зіграли вперше за понад 100 днів, засмутивши ФонсекуІталія — 21 черв 5759
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Зоря на виїзді впевнено перемогла Десну у битві за третє місце – луганці наздогнали Динамо в таблиціУкраїна — 21 черв 3328