Аталанта приймає Рому в 18-му турі Серії А. Стартові склади й посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Аталанта – Рома стартував о 16:00 за Києвом. Пряма трансляція гри – на MEGOGO, а за основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24". Бергамаски йдуть на 3-му місці, маючи 37 очок, а відставання команди Гасперіні від лідера складає 6 пунктів. Переможна серія Аталанти в чемпіонаті налічує вже 6 матчів – найкраща форма серед усіх команд Серії А.

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У Роми справи йдуть не так, як би хотілося Жозе Моурінью. В останніх 5-ти турах "вовки" двічі програли і посідають 6-ту позицію турнірної таблиці, набравши 28 пунктів. Перемога потрібна обом командам – Аталанта не збирається відпускати лідерів, а Рома вже відстає від зони ЛЧ на 8 очок, а осічка в Бергамо може зробити ситуацію ще гіршою.

Руслан Маліновський, який у поточній Серії А забив 4 голи і віддав 1 асист, розпочав матч у запасі. Останній поєдинок у чемпіонаті українець пропустив через дискваліфікацію, а зараз повернувся в заявку.

Стартові склади:

Аталанта: Муссо – Толої, Паломіно, Джимсіті – Хатебур, Фройлер, де Рон, Пеццела – Ілічіч, Пашаліч, Сапата.

Рома: Патрісіу – Смоллінг, Манчіні, Ібаньєс – Верету, Крістанте – Карсдорп, Мхітарян, Дзаньйоло, Вінья – Абрахам.

Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #AtalantaRoma



? DAJE ROMA! ?#ASRoma pic.twitter.com/mtQ0JbY8QO — AS Roma (@OfficialASRoma) December 18, 2021

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