Аталанта принимает Рому в 18-м туре Серии А. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Аталанта – Рома стартовал в 16:00 по Киеву. Прямая трансляция игры – на MEGOGO, а за основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24". Бергамаски идут на 3-м месте, имея 37 очков, а отставание команды Гасперини от лидера составляет 6 пунктов. Победная серия Аталанты в чемпионате насчитывает уже 6 матчей – лучшая форма среди всех команд Серии А.

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У Ромы дела обстоят не так, как бы хотелось Жозе Моуринью. В последних 5-ти турах "волки" дважды проиграли и занимают 6-ю позицию турнирной таблицы, набрав 28 пунктов. Победа нужна обеим командам – Аталанта не собирается отпускать лидеров, а Рома уже отстает от зоны ЛЧ на 8 очков, а осечка в Бергамо может сделать ситуацию еще хуже.

Руслан Малиновский, который в текущей Серии А забил 4 гола и отдал 1 ассист, начал матч в запасе. Последний поединок в чемпионате украинец пропустил из-за дисквалификации, а сейчас вернулся в заявку.

Стартовые составы:

Аталанта: Муссо – Толои, Паломино, Джимсити – Хатебур, Фройлер, де Рон, Пеццела – Иличич, Пашалич, Сапата.

Рома: Патрисиу – Смоллинг, Манчини, Ибаньес – Верету, Кріистанте – Карсдорп, Мхитарян, Дзаньйло, Винья – Абрахам.

Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #AtalantaRoma



? DAJE ROMA! ?#ASRoma pic.twitter.com/mtQ0JbY8QO — AS Roma (@OfficialASRoma) December 18, 2021

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