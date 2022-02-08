Нападник пропустив кілька матчів через пошкодження і повернувся на поле в програному матчі 24-го туру з Кальярі (1:2). Але вже через 14 хвилин після виходу на заміну Дуван знову травмувався.

Конкурент Супряги ризикує достроково завершити сезон – Сампдорія повідомила деталі складної травми

У Бергамо серйозно побоюються, що Сапаті знадобиться операція, яка може вивести його з гри на 3-4 місяці. В такому разі "Богиня" готова екстрено вийти на трансферний ринок, повідомляє Tutto Atalanta.

Якщо необхідність операції підтвердиться, то Аталанта планує до кінця сезону підписати досвідченого Граціано Пелле. 36-річний екс-форвард збірної Італії після відходу з Парми перебуває без клубу.

Сапата є найкращим бомбардиром Аталанти у чемпіонаті Італії. 30-річний колумбієць забив 9 голів і віддав 4 асисти.

Маліновський з хорошою формою повернувся в основу Аталанти, але сенсаційна поразка б'є по перспективах виходу в ЛЧ