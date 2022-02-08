Нападающий пропустил несколько матчей из-за повреждения и вернулся на поле в проигранном матче 24-го тура с Кальяри (1:2). Но уже через 14 минут после выхода на замену Дуван снова травмировался.

Конкурент Супряги рискует досрочно завершить сезон – Сампдория сообщила детали сложной травмы

В Бергамо серьезно опасаются, что Сапате понадобится операция, которая может вывести его из игры на 3-4 месяца. В этом случае "Богиня" готова экстренно выйти на трансферный рынок, сообщает Tutto Atalanta.

Если необходимость операции подтвердится, то Аталанта планирует до конца сезона подписать опытного Грациано Пелле. 36-летний экс-форвард сборной Италии после ухода из Пармы находится без клуба.

Сапата является лучшим бомбардиром Аталанты в чемпионате Италии. 30-летний колумбиец забил 9 голов и отдал 4 ассиста.

Маліновський з хорошою формою повернувся в основу Аталанти, але сенсаційна поразка б'є по перспективах виходу в ЛЧ