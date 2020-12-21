Аталанта уже визначилася з ціною, за яку готова продати Алехандро Гомеса в інший клуб, повідомляє La Gazzetta Dello Sport.

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За даними джерела, бергамаски з легкістю відпустять аргентинця цієї зими за 10 мільйонів євро, хоча раніше повідомлялося, що старт переговорів буде на позначці у 15 млн. На 32-річного аргентинця претендує низка клубів, серед яких Ювентус, Мілан, Інтер, Рома та ПСЖ.

До слова, у форварда відкритий конфлікт з головним тренером Джан П'єро Гасперіні, тому він має намір покинути команду. Чинна угода Гомеса з Аталантою розрахована до літа 2023 року. У нинішньому сезоні він провів 10 матчів у чемпіонаті Італії, відзначившись 4 голами і 2 асистами.

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