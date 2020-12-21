Нападник Аталанти Дуван Сапата розповів про роль Алехандро Папу Гомеса після конфлікту з головним тренером клубу.

"Гомес нікуди не зник, він все ще з нами, він наш капітан, і ми сподіваємося ще побачити його на полі разом з іншими гравцями.

Папу Гомес пригрозив розповісти усю правду про конфлікт з Гасперіні

Коли тренер злиться, це одне, але коли злиться президент, стає набагато складніше... У будь-якому випадку ми обіграли Рому, зіграли унічию з Ювентусом, виграли у Фіорентини.

Чи ми попрощались з Гомесом? Ні, ми ні з ким не прощались", – цитує Сапату Goal.

Нагадаємо, між аргентинським форвардом та наставником бергамасків Джаном П'єро Гасперіні трапився конфлікт, який може завершитись продажем Гомеса, або відставкою тренера.

Аталанта розгромила Рому завдяки перформансу Ілічіча – Маліновський взяв участь у гольовій атаці