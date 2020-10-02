Черговим новачком бергамасків став правий захисник Сампдорії Фабіо Депаолі, інформує офіційний сайт клубу. Угода передбачає річну оренду з правом викупу.

Аталанта не хоче продавати Маліновського, – агент

Депаолі був ключовим гравцем Сампдорії у минулому сезоні – 2 результативні передачі в 29 матчах. Також 23-річний латераль стабільно виступав за молодіжну збірну Італії, але в основну поки не викликався. Його нинішня ціна за Transfermarkt складає 4,5 млн євро.

Додамо, що Депаолі – сьоме підписання Аталанти у нинішнє міжсезоння. Раніше одноклубниками Маліновського стали Ламмерс, Мохіка, Ромеро, Мураторе, Міранчук та Піччіні.

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