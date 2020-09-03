Захисник Аталанти Тімоті Кастань став гравцем Лестера, повідомляє офіційний сайт "лисиць".

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24-річний оборонець уклав з англійським клубом угоду терміном на 5 років. За інформацією Transfermarkt сума трансферу склала 25 млн євро. Кастань має замінити у команді Бена Чілвела, який нещодавно перейшов у Челсі за 50 млн євро.

Нагадаємо, екс-партнер Маліновського у минулому сезоні провів у футболці бергамців 33 поєдинки, в яких забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі, а його команда фінішувала у Серії А третьою і добралась до1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де поступилась ПСЖ.

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