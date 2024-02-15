Інтеру Маямі доведеться за тиждень навести порядок з зарплатами, щоб уникнути проблем.

Інтер Маямі мусить терміново знайти нові інвестиції або ж знизити зарплатну відомість, щоб вписатися у правила МЛС, повідомляє The Athletic. Джерела запевняють, що ситуація важка. У клубу є час до старту сезону – 20 лютого.

Кривцов зламався і дав сяяти конкуренту, Мессі та Суарес не потрібні – Інтер Маямі "відмивав" 0:6 від Аль-Насра

Як наслідок, Інтер готовий відпустити кількох футболістів. Для інших клубів доступні Сергій Кривцов, Роберт Тейлор, ДеАндре Єдлін, Жан Мота та Грегор. Продаж останніх двох найбільш ймовірний. Грегор ще й закриває один з трьох зіркових слотів (інші два – Мессі та Бускетс).

Маямі у міжсезоння оформило черговий гучний трансфер, запросивши в команду Луїса Суареса. Також клуб от-от закриє перехід Федеріко Редондо за 8 мільйонів доларів.