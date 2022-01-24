Жереми Бога стал игроком Аталанты, сообщает официальный сайт клуба.

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Сассуоло отпустил 25-летнего нападающего на правах аренды до конца сезона, но в соглашении прописана опция обязательного выкупа игрока Аталантой. По информации Transfermarkt, Жереми обойдется "бергамаскам" в 20 млн. евро.

Ивуариец является воспитаником Челси. Сассуоло приобрел нападающего у лондонцев за 10 млн евро. В нынешнем сезоне Бога провел 12 матчей, в которых отличился тремя ассистами.

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