Захисник Аталанти Маттіа Кальдара вже не допоможе бергамаскам у 2020 році.

Оборонець вибув до кінця поточного року через травму лівого надколінника, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією видання, Кальдарі мають зробити операцію найближчим часом. Терміни відновлення складуть близько трьох місяців. Спочатку лікарі вважали, що у захисника просто запалення м'язу, але поглиблений огляд виявив пошкодження зв'язки.

До слова, Маттіа через пошкодження провів 21 поєдинок за Аталанту в минулому сезоні, записавши до свого активу гольову передачу.

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