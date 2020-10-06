Защитник Аталанты Маттиа Кальдара уже не поможет бергамаскам в 2020 году.

Защитник выбыл до конца текущего года из-за травмы левого надколенника, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, Кальдаре должны сделать операцию в ближайшее время. Сроки восстановления составят около трех месяцев. Сначала врачи считали, что у защитника просто воспаление мышцы, но углубленный осмотр выявил повреждение связки.

К слову, Маттиа из-за повреждений провел 21 поединок за Аталанту в прошлом сезоне, записав в свой актив голевую передачу.

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