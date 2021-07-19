Аталанта може втратити головну трансферну ціль на міжсезоння
Хавбек АЗ Алкмаар Тьон Копмейнерс отримав новий варіант розвитку кар'єри.
Ренн увімкнувся у боротьбу за Копмейнерса, який є головною трансферною метою Аталанти на поточне літо, повідомляє L'Equipe.
Аталанта виграла конкуренцію у Роми та Арсенала за гравця, який грає на позиції Коваленка
Французький клуб має намір знайти заміну Стівену Н'Зонзі, який повернувся до Роми після оренди. Окрім Копмейнерса, який є прямим конкурентом Віктора Коваленка за місцеу півзахисті бергамасків, Ренн розглядає кандидатуру хавбека Лілля Мігеля Зеки, контракт якого завершується влітку наступного року.
До слова, Копмейнерс провів 40 матчів у складі АЗ у минулому сезоні, записавши до свого активу 17 голів та 7 результативних передач.
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