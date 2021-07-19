Ренн включился в борьбу за Копмейнерса, который является главной трансферной целью Аталанты на текущее лето, сообщает L'Equipe.

Аталанта выиграла конкуренцию у Ромы и Арсенала за игрока, который играет на позиции Коваленко

Французский клуб намерен найти замену Стивену Н'Зонзи, который вернулся в Рому после аренды. Кроме Копмейнерса, который является прямым конкурентом Виктора Коваленко за место в полузащите бергамасков, Ренн рассматривает кандидатуру хавбека Лилия Мигеля Зека, контракт которого истекает летом следующего года.

К слову, Копмейнерс провел 40 матчей в составе АЗ в прошлом сезоне, записав в свой актив 17 голов и 7 результативных передач.

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