Аталанта – Мілан: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Серії А – Маліновський у грі
Аталанта приймає Мілан в центральному матчі 7 туру Серії А. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Аталанта – Мілан стартує о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку, а в прямому етері гру можна подивитися на MEGOGO.
Стартові склади команд
Аталанта: Муссо – Паломіно, Деміраль, Джимшіті – Дзаппакоста, Де Рон, Фройлер, Меле – Маліновський, Пессіна – Сапата.
Запасні: Спортьєлло, Россі, Ілічіч, Копмейнерс, Ловато, Міранчук, Муріель, Пашаліч, Песелья, Пікколі, Скалвіні.
Мілан: Меньян – Калабрія, К'яер, Томорі, Ернандес – Тоналі, Кессьє – Салемакерс, Діас, Леау – Ребіч.
Запасні: Юнгдаль, Тетерушану, Туре, Беннасер, Габбія, Жиру, Кіатенгва, Кастільєхо, Мальдіні, Мессіас, Пеллегри, Романьйолі.