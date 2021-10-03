Аталанта – Милан: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Серии А – Малиновский в игре
Аталанта принимает Милан в центральном матче 7 тура Серии А. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Аталанта – Милан стартует в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, а в прямом эфире игру можно посмотреть на MEGOGO.
Стартовые составы команд
Аталанта: Муссо – Паломино, Демираль, Джимшити – Дзаппакоста, Де Рон, Фройлер, Меле – Малиновский, Пессина – Сапата.
Запасные: Спортьелло, Росси, Иличич, Копмейнерс, Ловато, Миранчук, Муриель, Пашалич, Песелья, Пикколи, Скалвини.
Милан: Меньян – Калабрия, Кьяер, Томори, Эрнандес – Тонали, Кессье – Салемакерс, Диас, Леау – Ребич.
Запасные: Юнгдаль, Тэтэрушану, Туре, Беннасер, Габбия, Жиру, Киатенгва, Кастильехо, Мальдини, Мессиас, Пеллегры, Романьоли.