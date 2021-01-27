Гол Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Лаціо – 3:2
Аталанта приймала Лаціо у матчі 1/4 фіналу Кубка Італії. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – Лаціо.
Аталанта та Лаціо потішили вболівальників цікавим результативними двобоєм. Бергамаски відкрили рахунок у зустрічі, але гості зі столиці швидко відповіли двома голами.
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Лідер збірної України Руслан Маліновський не мав наміру йти на перерву у статусі аутсайдера, і наприкінці тайму вдало заавершив простріл з правого флангу.
На старті другого тайму Аталанта залишилась у меншості, але це не завадило господарям дотиснути Лаціо та вибороти путівку у наступний раунд турніру.
У півфіналі Кубка Італії Аталанта зустрінеться з переможцем пари Наполі – Спеція.
Маліновський голом допоміг Аталанті перестріляти Лаціо та вийти у півфінал Кубка Італії