Аталанта приймала Лаціо у матчі 1/4 фіналу Кубка Італії. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – Лаціо.

Аталанта та Лаціо потішили вболівальників цікавим результативними двобоєм. Бергамаски відкрили рахунок у зустрічі, але гості зі столиці швидко відповіли двома голами.

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Лідер збірної України Руслан Маліновський не мав наміру йти на перерву у статусі аутсайдера, і наприкінці тайму вдало заавершив простріл з правого флангу.

На старті другого тайму Аталанта залишилась у меншості, але це не завадило господарям дотиснути Лаціо та вибороти путівку у наступний раунд турніру.

У півфіналі Кубка Італії Аталанта зустрінеться з переможцем пари Наполі – Спеція.

Маліновський голом допоміг Аталанті перестріляти Лаціо та вийти у півфінал Кубка Італії