"Історія з Брюгге – це взагалі смішно. Руслан вже пройшов цей етап і про повернення до Бельгії не може бути й мови. Якби Руслану потрібно було знайти команду, ми б це зробили без проблем і в більш сильному чемпіонаті, ніж бельгійський, при всій повазі до нього.

Маліновський потребує операції

Інші пропозиції щодо Руслана в Аталанти були, але вони відкидалися. Дзвонили, намагалися дізнатися його ціну. Однак продаж Маліновського в плани італійського клубу не входить. Звичайно, Гасперіні своєрідний тренер, але він розраховує на Руслана, гравець на 100 відсотків входить в його обойму і не збирається відпускати", – цитує Серебреннікова Meta-ratings.

Нещодавно ЗМІ активно сватали гравця збірної України у Брюгге. Руслан нібито не був задоволеним ігровим часом в Аталанті та шукав варіанти продовження кар'єри. У поточному сезоні він провів у футболці бергамасків 20 матчів, забив один гол та відзначився трьома асистами.

Маліновський повинен зробити важкий вибір – велика дилема лідера збірної України, яка може поставити хрест на Євро-2020