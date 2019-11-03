Аталанта в меньшинстве проиграла сенсационному Кальяри – Малиновский стал лучшим у хозяев

Аталанта уступила Кальяри (0:2) в 11-м туре Серии А. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Кальяри на "Футбол 24", стартовал в 13:30. Сардинцы до сих пор не знали горечи поражений в выездных встречах Серии А 2019/20, причем играли на полях Наполи и Ромы – конкурентов команды Малиновского в борьбе за зону ЛЧ. Аталанта проиграла лишь 1 матч сезона в чемпионате Италии – формально в родных стенах, но по возвращении на реконструированный домашний стадион выиграли там обе встречи с суммарной разницей 10:2. Кальяри, который дважды подряд побеждал на поле Аталанты в Серии А, в случае победы мог догнать бергамасков, занимавших 4-е место.

Аталанта – Кальяри: онлайн-трансляция матча Серии А

Под ощутимым дождем началась игра на Атлети Адзурри Д'Италия. Руслан Малиновский, которого практически все популярные и профильные издания Италии прогнозировали в стартовом составе, в третий раз подряд оказался лишь в запасе. После ошибки Муриеля Кальяри выбежал в быструю контру. Джованни Симеоне, второй лучший снайпер сардинцев после Педро, мог отличиться уже на 3-й минуте, но проиграл дуэль Голлини. Наингголан издали пробил с рикошетом от спины защитника. Атака не закончилась, и после углового гости чудом не замкнули скидку Симеоне. Беспомощная Аталанта в первые 20 минут владела мячом 56% времени, но по ударам уступала 0:5.

Марко Рога вывели один на один, но и хорват не смог забить – защитник хозяев успел накрыть. Кастань наконец-то вырвался на ударную позицию в штрафной, однако дал мимо дальнего угла. Божественно расписаная комбинация со стеночками и пяточками завершилась еще одним заблокированным ударом Педро.Но уже на 33-й Кальяри вполне заслуженно открыл счет. Каччаторе попытался пробить ударом скорпиона, после чего снаряд нашел Паломино и Пашалича, на счет которого и записали автогол. Центр поля, как и пара нападающих, просто не существовали сегодня у Аталанты в первые 35 с лишним минут.

Только Гомес держит марку. Обыгрался Папу с Муриелем, пробил в перекладину. Еще и не везет команде Малиновского. Круглый от спины голкипера полетел выше ворот. А тут еще и Иличич раздраженно ударил Ликоянниса сзади по ноге за пределами поля – чистая красная карточка, даже Гасперини не протестует. Пашалич обрезался на своей половине поля, и сын Диего Симеоне мгновенно выстрелил из-за пределов штрафной – рядом со штангой. Конкуренты Малиновского сегодня один лучше другого – автогол в одного, удаление у другого, никакой пользы на поле.

В перерыве игрок сборной Украины неожиданно заменил Гомеса, одного из лучших у хозяев. Малиновский при первой же возможности пробил издалека. Пришлось просить прощения у партнеров за этот удар. Очень трудно Аталанте против такого слаженного организма, как этот Кальяри – настоящее открытие старта сезона Серии А. Украинский полузащитник заставил Наингголана фолить на себе, но Муриель бездарно исполнил штрафной. Руслан берет игру на себя. Эффектно обыграл двух сардинцев и заработал желтую для Оливы. Малиновский подал угловой, Пашалич пробил – слишком высоко.

Практически каждая атака ишла через Руслана. Не хватало только последнего удара. Кальяри выходит в атаку 3 в 1, но Голлини спасает после удара в упор. Провальный пас полузащитника сборной Украины - уже второе подряд неудачное действие. Первое привело к той самой контратаке сардинцев. Не хватает креатива Гомеса. Приходится брать дальними ударами. Малиновский классно пробил почти в девятку, но Ольсен потянул. После углового снова некому протолкнуть мяч из пределов вратарской. Малиновский стал однозначным игроком матча у Аталанты по версии Sofascore (7,9) и Whoscored (7,38), но на фоне лидеров Кальяри не впечатлил. Команда Марана сравнялась по очкам с бергамасками.