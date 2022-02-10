Аталанта вилетіла з Кубка Італії на стадії чвертьфіналу після поразки від Фіорентини (2:3). Огляд матчу та гри Руслана Маліновського читайте на "Футбол24".

Маліновський в тіні Бога

Руслан Маліновський пропустив три гри Аталанти, але на вихідних повернувся в стартовий склад. Українець солідно виглядав, однак команда сенсаційно поступилася Кальярі. Сьогодні Руслан знову вийшов з перших хвилин. У Гасперіні кадровий голод в атаці – поруч з Малі вийшли Пашаліч і Бога.

Новачок Аталанти затьмарив Маліновського. Руслан активно працював без м'яча, пресингував, перебував у постійному русі, але ефективності йому бракувало. Два проходи, неточний удар з офсайду та поперечний пас, після якого партнери створили супершанс. Він не був на перших ролях, як в неділю, а підігрував.

В основному – Бога. А от Жеремі виглядав дуже мобільним і креативним. Розганяв атаки, виводив партнерів на удари, сам влучив у стійку. У другому таймі Бога підхопив м'яч в центрі поля, проскочив двох опонентів, залетів у штрафний майданчик і елегантно поклав м'яч у сітку!

Маліновського зняли на 74 хвилині. Після повного матчу в неділю сьогодні Руслану важко було дограти до фінального свистка. Українця можна похвалити за хороший дриблінг (5 обіграшів) і високу успішність дуелей (70%). Оцінка від SofaScore – 6.9.

Драма з несподіваною розв'язкою

Аталанта провалила старт зустрічі. 0:5 за ударами у перші 10 хвилин. Фіорентина краще увійшла в гру, діяла агресивніше та використовувала проти бергамасків їхню ж зброю – високий персональний пресинг. Перевага гостей швидко конвертувалася в гол. Гонсалес заробив пенальті, а Пйонтек реалізував 11-метровий.

Ближче до середини тайму Аталанта вирівняла гру. Завдяки підключенням Дзаппакости активно запрацював лівий фланг. Оборонятися йому з робочою правою було важко, але в атаці це відкриває додаткові варіанти. Саме права Дзаппакости зрівняла рахунок шикарним ударом в дальню "дев'ятку".

Перший тайм завершувався атаками Фіорентини – хороші моменти мав Гонсалес. Другий тайм також – міг забивати Пйонтек. Але потім геніальністю виблиснув Бога і вивів Аталанту вперед. "Фіалки" знову затиснули Аталанту в обороні та заробили ще один пенальті. Пйонтек з другої спроби пробив Муссо.

Зрівнявши рахунок, Фіорентина збавила оберти, а господарі навпаки пішли виривати перемогу. Допомогли заміни – Гасперіні випустив Пессіну та Мурієля. Обидва гостро пробивали, не вистачило зовсім трішки. Аталанта завершувала матч у більшості, коли Куарта отримав другу жовту.

У компенсований час трапилася дивовижна розв'язка. Фіорентина заробила штрафний, після якого Міленковіч пальнув здалеку на удачу. Голкіпер навіть не рухнувся, а м'яч залетів у кут! Аталанта пропускає третій і драматично вилітає з Кубка Італії. Фіорентина у півфіналі зіграє з переможцем пари Ювентус – Сассуоло.

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