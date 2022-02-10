Кубок Італії, 1/4 фіналу

Мілан – Лаціо – 4:0

Голи: Леау, 24, Жиру, 41, 45+1, Кессьє, 79

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Мілан захопив ініціативу з перших хвилин. Особливо старались вінгери Леау та Мессіас, які розривали опонентів на своїх флангах. Гол у ворота Лаціо був питанням часу, і оборона "орлів" тріснула на 24-й хвилині. Романьйолі розрізав поле 40-метровою передачею на Леау, а португалець чітко реалізував свій момент. Згодом Рафаель асистував сам, коли накрутив захисника і віддав Жиру на порожні ворота.

Захисники Лаціо не зробили жодних висновків з цієї ситуації. Через 5 хвилин вже Ернандес залишився без нагляду і подарував ще один легкий гол Жиру. Для француза це 10-й точний удар у сезоні – він стає найкращим бомбардиром Мілана, випередивши Златана Ібрагімовіча.

Другий тайм перетворився на формальність, оскільки обидві команди змирилися з результатом. Лише за 13 хвилин до фінального свистка Кессьє добив Лаціо ще одним голом. 4:0 – Мілан впевнено крокує у півфінал, де вже буде повноцінне дербі проти Інтера.

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