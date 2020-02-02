Аталанта – Дженоа: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Серії А – Маліновський у заявці

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Ювентус у рідних стінах розгромив Фіорентину, Роналду двічі відзначився з пенальті: 22-й тур Серії А, матчі неділі
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Динамо вирушило на другий зимовий тренувальний збір до ТуреччиниУкраїна — 09:25 1277
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