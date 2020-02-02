toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІКО ДИНАМО ЗИМОВІ ЗБОРИ

Аталанта – Дженоа: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Серії А – Маліновський у заявці

15:35 332 Читать на русском
Аталанта – Дженоа: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Серії А – Маліновський у заявці
Аталанта – Дженоа: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Серії А 02.02.2020

Аталанта приймає Дженоа в рамках 22-го туру Серії А. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку шукайте в цій новині на "Футбол 24".

12’ Рафаель Толої
35’ Йосіп Ілічіч
 
Доменіко Крішіто 18’
Антоніо Санабрія 33’
12’ Рафаель Толої
18’ Доменіко Крішіто
33’ Антоніо Санабрія
35’ Йосіп Ілічіч

Поєдинок Аталанта – Дженоа розпочнеться о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу доступна на телеканалі "Футбол 1". Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський розпочне поєдинок на лаві запасних.

Аталанта: Голліні –Толої, Паломіно, Джімшиті – Хатебур, де Рон, Пашаліч, Госенс – Гомес, Ілічіч, Сапата.

Дженоа: Перін – Біраскі, Ромеро, Масьєлло – Крішіто, Стураро, Шьоне, Бехрамі, Гільйоне – Пінамонті, Санабрія

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і українця – головне про трансфери зими 2020

blog_ava
Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і українця – головне про трансфери зими 2020
09:00
11965
Теги
Італія Українці за кордоном Руслан Маліновський Руслан Маліновський Дженоа Дженоа Аталанта Аталанта Аталанта - Дженоа
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
хв
Атлетік
17:00
Хетафе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук