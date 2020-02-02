Аталанта – Дженоа: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Серии А – Малиновский в заявке

Аталанта – Дженоа: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Серии А 02.02.2020

Аталанта принимает Дженоа в рамках 22-го тура Серии А. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию поединка ищите в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Аталанта – Дженоа начнется в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча доступна на телеканале "Футбол 1". Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский начнет поединок на скамейке запасных.

Аталанта: Голлини – Толои, Паломино, Джимшити – Хатебур, де Рон, Пашалич, Госенс – Гомес, Иличич, Сапата.

Дженоа: Перин – Бираски, Ромеро, Масьелло – Кришито, Стураро, Шьоне, Бехрами, Гильоне – Пинамонти, Санабрия

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