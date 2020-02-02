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Аталанта – Дженоа: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Серии А – Малиновский в заявке

15:38 216 Читати українською
Аталанта – Дженоа: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Серии А – Малиновский в заявке
Аталанта – Дженоа: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Серии А 02.02.2020

Аталанта принимает Дженоа в рамках 22-го тура Серии А. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию поединка ищите в этой новости на "Футбол 24".

12’ Рафаэль Толои
35’ Йосип Иличич
 
Доменико Кришито 18’
Антонио Санабрия 33’
12’ Рафаэль Толои
18’ Доменико Кришито
33’ Антонио Санабрия
35’ Йосип Иличич

Поединок Аталанта – Дженоа начнется в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча доступна на телеканале "Футбол 1". Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский начнет поединок на скамейке запасных.

Аталанта: Голлини – Толои, Паломино, Джимшити – Хатебур, де Рон, Пашалич, Госенс – Гомес, Иличич, Сапата.

Дженоа: Перин – Бираски, Ромеро, Масьелло – Кришито, Стураро, Шьоне, Бехрами, Гильоне – Пинамонти, Санабрия

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Италия Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский Дженоа Дженоа Аталанта Аталанта Аталанта - Дженоа
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